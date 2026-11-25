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25.11.2026 06:31:29
Nutra Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nutra Pharma hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nutra Pharma in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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