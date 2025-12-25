Nutra Pharma stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nutra Pharma hat am 23.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2024 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at