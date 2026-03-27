|
27.03.2026 06:31:29
Nutra Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nutra Pharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.