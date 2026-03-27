Nutra Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nutra Pharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at