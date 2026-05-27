Nutraplus India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nutraplus India hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Nutraplus India vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at