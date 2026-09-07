Nutriband: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nutriband ließ sich am 04.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nutriband die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,03 Prozent auf 0,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at