|
28.05.2026 06:31:29
Nutricircle stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nutricircle hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 INR gegenüber 0,780 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 48,7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nutricircle 12,5 Millionen INR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,300 INR. Im Vorjahr waren 0,360 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 556,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177,50 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 27,05 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!