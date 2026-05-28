Nutricircle stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nutricircle hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 INR gegenüber 0,780 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 48,7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nutricircle 12,5 Millionen INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,300 INR. Im Vorjahr waren 0,360 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 556,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177,50 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 27,05 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at