17.02.2026 06:31:28

Nutridar präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nutridar stellte am 15.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Nutridar hat ein EPS von 0,02 JOD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 JOD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nutridar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,3 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 4,4 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,070 JOD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 JOD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 16,07 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,01 Millionen JOD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen