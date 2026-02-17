Nutridar präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nutridar stellte am 15.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Nutridar hat ein EPS von 0,02 JOD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 JOD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nutridar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,3 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 4,4 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,070 JOD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 JOD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 16,07 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,01 Millionen JOD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at