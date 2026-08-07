Nutrien (Ex Potash Agrium): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nutrien (Ex Potash Agrium) hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,50 CAD. Im Vorjahresviertel waren 3,48 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,56 Prozent auf 14,97 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,45 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at