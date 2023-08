Nutrien (Ex Potash Agrium): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nutrien (Ex Potash Agrium) hat am 03.08.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,38 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Nutrien (Ex Potash Agrium) 7,52 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,01 Prozent auf 15,24 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Nutrien (Ex Potash Agrium) 18,36 Milliarden CAD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,66 CAD sowie einem Umsatz von 14,66 Milliarden CAD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at