Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nutrien (Ex Potash Agrium) lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,84 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nutrien (Ex Potash Agrium) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,49 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 8,27 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at