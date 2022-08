Nutrien (Ex Potash Agrium) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nutrien (Ex Potash Agrium) äußerte sich am 04.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,54 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,40 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nutrien (Ex Potash Agrium) einen Umsatz von 11,95 Milliarden CAD eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 7,35 CAD sowie einem Umsatz von 18,91 Milliarden CAD in Aussicht erwartet.

