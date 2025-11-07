|
07.11.2025 06:31:29
Nutrien (Ex Potash Agrium) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nutrien (Ex Potash Agrium) stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1,32 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nutrien (Ex Potash Agrium) 0,050 CAD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Nutrien (Ex Potash Agrium) mit einem Umsatz von insgesamt 8,27 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,29 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 13,42 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
