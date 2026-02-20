Nutrien (Ex Potash Agrium) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nutrien (Ex Potash Agrium) lud am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,65 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,320 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7,45 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,10 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,51 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Nutrien (Ex Potash Agrium) 1,86 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Nutrien (Ex Potash Agrium) im vergangenen Geschäftsjahr 37,57 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nutrien (Ex Potash Agrium) 35,58 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at