Nutrien (Ex Potash Agrium) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nutrien (Ex Potash Agrium) äußerte sich am 03.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 CAD gegenüber 0,357 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,58 Milliarden CAD – ein Plus von 74,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nutrien (Ex Potash Agrium) 5,48 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,46 CAD geschätzt. Der Umsatz war auf 9,57 Milliarden CAD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at