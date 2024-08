Nutrien (Ex Potash Agrium) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nutrien (Ex Potash Agrium) hat am 07.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,06 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,19 CAD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 13,90 Milliarden CAD, gegenüber 15,65 Milliarden CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,22 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at