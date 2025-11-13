Nutriplant Industria e Comercio SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nutriplant Industria e Comercio SA hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 BRL je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,8 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 54,1 Millionen BRL.

Redaktion finanzen.at