Nutriplant Industria e Comercio SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nutriplant Industria e Comercio SA präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,41 Prozent auf 36,8 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 66,2 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at