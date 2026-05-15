Nutriplant Industria e Comercio SA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nutriplant Industria e Comercio SA veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Nutriplant Industria e Comercio SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 BRL je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,30 Prozent auf 37,4 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 46,3 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at