KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.04.2026 05:06:00
Nutzer können KI-Anfragen bald in Chrome speichern für schnelle erneute Nutzung
Chrome erlaubt künftig das Speichern oft genutzter KI-Prompts im Browser, um Nutzern das erneute Eintippen der Befehle zu ersparen. Google nennt dies „Skills“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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