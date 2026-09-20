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20.09.2026 15:11:38

Nutzfahrzeugmesse endet mit Rekorden und Forderungen

HANNOVER (dpa-AFX) - Mehr als 140.000 Menschen haben in den vergangenen Tagen die Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover besucht. Dies teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) zum Abschluss der Messe mit. Demnach zeigten dort seit Dienstag knapp 1.600 Aussteller aus 46 Ländern ihre Produkte - darunter waren mehr als 150 Weltpremieren und weitere Neuheiten. Die internationale Beteiligung war nach VDA-Angaben so hoch wie nie zuvor. Besonders stark vertreten waren Unternehmen aus China, der Türkei und Italien.

Im Rahmen der Messe konnten insgesamt 84 Fahrzeuge von 17 Ausstellern ausprobiert werden, nach Veranstalterangaben war das ein Rekord. Demnach gab es während der Veranstaltung 8.500 Testfahrten.

Die Industrie liefere Lösungen für einen klimaneutralen und digitalen Straßengüterverkehr der Zukunft, sagte VDA-Chefin Hildegard Müller, laut Mitteilung. Dies habe die Nutzfahrzeugmesse gezeigt. "Gerade im Schwerlastverkehr ist das Potenzial für den Klimaschutz enorm." Müller forderte die Politik in Berlin und Brüssel auf, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Vor allem beim Aufbau von Ladeinfrastruktur und Wasserstofftankstellen gebe es viel zu tun./hho/DP/zb

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