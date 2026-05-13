Nuvama Wealth Management öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nuvama Wealth Management stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 14,79 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nuvama Wealth Management 14,23 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,81 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 57,59 INR beziffert, während im Vorjahr 55,33 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nuvama Wealth Management im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46,50 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 41,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 56,61 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 30,69 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at