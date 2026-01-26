|
Nuvama Wealth Management verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nuvama Wealth Management hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Nuvama Wealth Management hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,08 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Nuvama Wealth Management im vergangenen Quartal 11,06 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nuvama Wealth Management 10,35 Milliarden INR umsetzen können.
