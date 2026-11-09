Nuvama Wealth Management veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nuvama Wealth Management lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,54 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 13,68 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at