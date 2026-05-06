Nuvation Bio präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nuvation Bio hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nuvation Bio -0,160 USD je Aktie verdient.

Nuvation Bio hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2602,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at