Nuvation Bio Shares Rise 8.4% After Positive Phase 2 Results In Grade-2 IDH1 Glioma
(RTTNews) - Nuvation Bio Inc. (NUVB) climbed 8.43%, rising $0.63 to $8.10, following the publication of favorable Phase 2 clinical trial results for its drug safusidenib in patients with grade-2 IDH1-mutant glioma.
The data demonstrated promising safety and efficacy, raising hopes for a new treatment option in neuro-oncology.
Investors reacted to the news with heightened trading activity, sending volume well above average. The stock's 52-week range is approximately $4.20 - $9.45.
