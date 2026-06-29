Nuvation Bio Aktie
WKN DE: A2QPAG / ISIN: US67080N1019
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30.06.2026 01:19:05
Nuvation Bio Stock Is Up 190% Despite Recent Pressure. Should Investors Care About This $753,000 Insider Sale?
On June 23, 2026, Stacy Markel, Chief People Officer at Nuvation Bio Inc. (NYSE:NUVB), exercised 125,000 options for Class A Common Stock and sold the resulting shares for a transaction value of approximately $753,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($6.03); post-transaction value based on June 23, 2026 market close (value: $196,849.64).Nuvation Bio Inc. is a clinical-stage biotechnology company with a diverse pipeline of targeted oncology drug candidates and a focus on novel mechanisms for cancer treatment. The company's strategy centers on advancing differentiated small molecule assets and a proprietary drug-drug conjugate platform to address unmet needs in solid and hematologic cancers. A robust R&D approach and a pipeline spanning multiple modalities position Nuvation Bio to compete in the evolving oncology therapeutics landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuvation Bio Inc Registered Shs
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03.05.26
|Ausblick: Nuvation Bio vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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01.03.26
|Ausblick: Nuvation Bio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nuvation Bio Inc Registered Shs
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|Nuvation Bio Inc Registered Shs
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