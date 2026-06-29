Nuvation Bio Aktie

Nuvation Bio für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QPAG / ISIN: US67080N1019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 01:19:05

Nuvation Bio Stock Is Up 190% Despite Recent Pressure. Should Investors Care About This $753,000 Insider Sale?

On June 23, 2026, Stacy Markel, Chief People Officer at Nuvation Bio Inc. (NYSE:NUVB), exercised 125,000 options for Class A Common Stock and sold the resulting shares for a transaction value of approximately $753,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($6.03); post-transaction value based on June 23, 2026 market close (value: $196,849.64).Nuvation Bio Inc. is a clinical-stage biotechnology company with a diverse pipeline of targeted oncology drug candidates and a focus on novel mechanisms for cancer treatment. The company's strategy centers on advancing differentiated small molecule assets and a proprietary drug-drug conjugate platform to address unmet needs in solid and hematologic cancers. A robust R&D approach and a pipeline spanning multiple modalities position Nuvation Bio to compete in the evolving oncology therapeutics landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nuvation Bio Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Nuvation Bio Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nuvation Bio Inc Registered Shs 5,61 -0,71% Nuvation Bio Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- US-Börsen schließen höher -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen