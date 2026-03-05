Nuvation Bio vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nuvation Bio hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nuvation Bio 41,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 633,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,600 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nuvation Bio -2,110 USD je Aktie generiert.

Nuvation Bio hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 62,90 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 699,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7,87 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at