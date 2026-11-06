Nuvation Bio veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nuvation Bio veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 45,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 242,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at