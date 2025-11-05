|
Nuvation Bio: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nuvation Bio hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 13,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nuvation Bio 0,7 Millionen USD umgesetzt.
