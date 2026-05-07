Nuvectis Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nuvectis Pharma hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nuvectis Pharma ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at