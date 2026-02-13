|
13.02.2026 06:31:29
Nuvectis Pharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nuvectis Pharma hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nuvectis Pharma ein Ergebnis je Aktie von -0,360 USD vermeldet.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,320 USD gegenüber -1,110 USD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
