Nuvectra® unterstützt weiterhin bestehende Patienten mit dem Algovita®-Implantat, während das Unternehmen freiwillig ein Verfahren gemäß Chapter 11 beantragt

Gerichtlichlich überwachter Prozess hat keinen Einfluss auf die Sicherheit oder Funktionalität des Algovita-Geräts; Unternehmen unterstützt weiterhin Ärzte

PLANO, Texas, Nov. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvectra Corporation (NASDAQ: NVTR) ("Nuvectra" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für Neurostimulationsmedizin, gab heute bekannt, dass es vor dem US-Konkursgericht für den östlichen Bezirk von Texas (dem "Gericht") einen freiwilligen Antrag auf Reorganisation gemäß Chapter 11 des United States Bankruptcy Code (Kapitel 11 des Konkursgesetzbuches der USA) eingereicht hat. Das Unternehmen beabsichtigt, diesen vom Gericht überwachten Prozess zu nutzen, um seine Prüfung einer Reihe von Optionen zur Wertsteigerung und Erfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen fortzusetzen. Der Verwaltungsrat und das Management-Team sind nach wie vor der Ansicht, dass das Unternehmen und seine Vermögenswerte einen beträchtlichen Wert darstellen, und prüfen eine Reihe von Optionen, einschließlich eines Verkaufs des Stimulationssystems Algovita Spinal Cord ("Algovita"), von Virtis® oder bestimmter Vermögenswerte.



Darüber hinaus engagiert sich Nuvectra für die Unterstützung bestehender Patienten mit Algovita sowie von Ärzten, medizinischem Personal und Einrichtungen, die Patienten mit Algovita behandeln. Die Sicherheit und Funktionalität von Algovita wird durch das vom Gericht überwachte Verfahren nicht beeinträchtigt. Das Unternehmen setzt derzeit seine Unterstützung für zukünftige Implantate aus, bis der Weg des Unternehmens feststeht, und empfiehlt Ärzten, bis dahin alle neuen Implantationen sowie laufende Versuchsverfahren und klinische Studien Zeitpunkt einzustellen.

Dr. Fred Parks, Chief Executive Officer von Nuvectra, kommentierte: "Seit der Gründung als unabhängiges Unternehmen investiert Nuvectra in unsere Mission, Ärzten zu helfen, das Leben von Menschen mit chronischen Erkrankungen zu verbessern. Es ist uns gelungen, Algovita auf den Markt zu bringen und wir haben vielversprechende Produkte in unserer Pipeline, einschließlich Virtis, von denen wir glauben, dass sie in Zukunft einen Mehrwert generieren werden. Um unsere Innovations- und Kommerzialisierungsbemühungen zu finanzieren, hat das Unternehmen erhebliche Schulden aufgenommen. Wir haben in den letzten Monaten daran gearbeitet, einen alternativen Weg für die Zukunft zu finden, indem wir die Optionen für unser Geschäft umfassend geprüft haben. Nach konstruktiven Gesprächen mit unseren Kreditgebern wird uns der vom Gericht überwachte Prozess, den wir heute beginnen, die Zeit und Flexibilität geben, die wir benötigen, um unsere Überprüfung der Optionen fortzusetzen, den Wert unserer Vermögenswerte zu maximieren und unsere finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen."

Dr. Parks weiter: "Wir sind bestrebt, die Patienten, die unser Gerät verwenden, und ihre Ärzte und Kliniker zu unterstützen, indem wir ein Team von klinischen Spezialisten und Produktsupport-Spezialisten unterhalten."

Patienten oder Ärzte, die Fragen zu Algovita haben, sollten sich an den Kundendienst von Nuvectra wenden, indem sie 1-844-727-7897 (oder +1-214-618-4980 für Anrufe von außerhalb der USA) anrufen und Option eins auswählen oder eine E-Mail an support@nuvectramed.com senden.

Das Unternehmen hat eine Reihe der üblichen Anträge eingereicht, um die Genehmigung des Gerichts zur Unterstützung seines Geschäftsbetriebs während des vom Gericht überwachten Prozesses beantragen, einschließlich eines einvernehmlichen Antrags auf Barbürgschaft und eines Antrags auf die Zahlung von Löhnen und Leistungen für Arbeitnehmer. Das Unternehmen erwartet, dass es in Kürze die Genehmigung des Gerichts für diese Anträge erhalten wird.

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Ressourcen für Verkäufer und andere externe Parteien, einschließlich Gerichtsunterlagen und anderer Dokumente im Zusammenhang mit dem Chapter-11-Verfahren, sind auf einer Website verfügbar, die von Nuvectras Schadensvertreter KCC unter http://www.kccllc.net/nuvectra verwaltet wird. Informationen erhalten Sie auch unter der Telefonnummer 1-888-201-2205 (USA und Kanada) oder +1-310-751-1839 (international).

Norton Rose Fulbright US LLP und Dorsey & Whitney LLP sind Rechtsberater des Unternehmens und Alvarez & Marsal dient als Restrukturierungsberater.

Über die Nuvectra Corporation

Nuvectra® ist ein Unternehmen aus dem Bereich der Neurostimulation, das sich dafür einsetzt, Ärzten zu helfen, das Leben von Menschen mit chronischen Erkrankungen zu verbessern. Das System Algovita® Spinal Cord Stimulation (SCS) ist unser erstes kommerzielles Angebot; es ist CE-gekennzeichnet und FDA-zugelassen für die Behandlung von chronischen, hartnäckigen Schmerzen des Rumpfes und/oder Gliedmaßen. Unsere innovative Technologieplattform verfügt auch über Kapazitäten in der Entwicklung, um andere Indikationen wie die sakrale Neuromodulation (SNM) zur Behandlung von überaktiver Blase und die Tiefenhirnstimulation (DBS) zur Behandlung der Parkinson-Krankheit zu unterstützen.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", zu denen auch die Aussagen gehören, die wir zu den Aussichten von Nuvectra als unabhängiges börsennotiertes Unternehmen machen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nur auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen über die Zukunft unseres Unternehmens, seine Zukunftspläne und Strategien, Prognosen, erwartete Ereignisse und Trends, die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen und daher unterliegen sie inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen von Umständen, die schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen können. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Daher sollten Sie sich auf keine dieser zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Erklärung von uns basiert nur auf Informationen, die uns aktuell zur Verfügung stehen, und gilt nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurde. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen unterscheiden, sind: (i) unsere Fähigkeit, den Betrieb während des gerichtlich überwachten Prozesses erfolgreich zu skalieren und fortzusetzen; (ii) unsere Fähigkeit, Vermögenswerte erfolgreich zu verkaufen oder andere Schritte zu unternehmen, um den Wert zu maximieren und unsere finanziellen Verpflichtungen im Rahmen des gerichtlich überwachten Verfahrens zu erfüllen; iii) mögliche nachteilige Auswirkungen des gerichtlich überwachten Verfahrens auf unsere Liquidität und unsere Geschäftsergebnisse; iv) das Potenzial negativer Entscheidungen im gerichtlich genehmigten Verfahren, einschließlich der Möglichkeit, dass wir keine rechtzeitige Genehmigung in Bezug auf die von uns eingereichten Anträge oder die Anträge, die wir in Zukunft einreichen werden, erhalten; v) das Risiko, dass Anträge Dritter das gerichtlich überwachte Verfahren in die Länge ziehen oder behindern könnten; (vi) Arbeitskräfteabgang und unsere Fähigkeit, Führungskräfte und andere wichtige Mitarbeiter aufgrund von Ablenkungen und Unsicherheiten zu halten, einschließlich unserer Fähigkeit, während des gerichtlich überwachten Prozesses angemessene Entschädigungen und Leistungen zu leisten; (vii) unsere Fähigkeit, angesichts des gerichtlich überwachten Verfahrens Beziehungen zu Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern und anderen Dritten und Aufsichtsbehörden aufrechtzuerhalten; viii) die Auswirkungen der Reorganisationspetitionen auf uns und auf die Interessen unserer verschiedenen Unternehmensteile, einschließlich der Inhaber unserer Stammaktien; ix) die nachteiligen Auswirkungen der Reorganisationspetitionen auf unsere Fähigkeit, in Zukunft je nach Wunsch Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten; x) die zeitliche Dauer, während der wir im Rahmen des gerichtlich überwachten Verfahrens unseren Betrieb führen werden, und die fortgesetzte Verfügbarkeit von Betriebskapital während der Dauer des Verfahrens; xi) erhöhte Verwaltungs- und Rechtskosten im Zusammenhang mit dem gerichtlich überwachten Prozess und anderen Rechtsstreitigkeiten und den mit einem Sanierungsprozess verbundenen Risiken; (xii) unsere Fähigkeit, Algovita erfolgreich zu vermarkten und Erweiterungen oder Verbesserungen von Algovita zu entwickeln; xiii) die Ungewissheit und der Zeitpunkt, wann in den Vereinigten Staaten und in Europa behördliche Zulassungen für unser sakrales Neuromodulationssystem Virtis erteilt werden; (xiv) der Schutzbereich unserer Rechte an geistigem Eigentum für Algovita und andere Produkte, die unsere Plattform für Neurostimulationstechnologie nutzen, sowie alle Produktverbesserungen oder Verbesserungen; und (xv) unsere Einhaltung aller regulatorischen und rechtlichen Anforderungen in Bezug auf implantierbare Medizinprodukte und Interaktionen mit medizinischem Fachpersonal. Eine Beschreibung dieser und anderer Risiken und Unsicherheiten finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" in Nuvectras Jahresbericht auf dem Formular 10-K und in unseren anderen vierteljährlichen und regelmäßigen Anmeldungen. Wir verpflichten uns nicht, von Zeit zu Zeit gemachte zukunftsgerichtete Aussagen, seien sie schriftlich oder mündlich erfolgt, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren.

Investoren

Jennifer Kosharek

Chief Financial Officer

investors@nuvectramed.com

Medien

Michael Freitag / Nicholas Lamplough / Aaron Palash

Joele Frank Wilkinson Brimmer Katcher

(212) 355-4449