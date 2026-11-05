Nuveen Churchill Direct Lending: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nuveen Churchill Direct Lending hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,380 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,56 Prozent zurück. Hier wurden 40,2 Millionen USD gegenüber 52,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at