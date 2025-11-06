Nuveen Churchill Direct Lending: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nuveen Churchill Direct Lending hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,24 Prozent auf 52,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 61,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at