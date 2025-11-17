|
Nuvera Communications hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nuvera Communications hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nuvera Communications ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.
Umsatzseitig wurden 18,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nuvera Communications 17,6 Millionen USD umgesetzt.
