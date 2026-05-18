Nuvera Communications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nuvera Communications hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nuvera Communications 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at