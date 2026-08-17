Nuvera Communications: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nuvera Communications präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nuvera Communications im vergangenen Quartal 17,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nuvera Communications 17,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at