Nuvera Communications stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nuvera Communications hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nuvera Communications mit einem Umsatz von insgesamt 18,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,20 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,830 USD erwirtschaftet worden.

Nuvera Communications hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 71,79 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 69,24 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at