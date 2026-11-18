Nuvera Communications hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,4 Millionen USD – eine Minderung von 3,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at