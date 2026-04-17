Nuvoco Vistas gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nuvoco Vistas ließ sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nuvoco Vistas die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,94 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,63 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,42 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,07 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,07 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Nuvoco Vistas ein EPS von 0,610 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,97 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 113,38 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at