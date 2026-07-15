Nuvoco Vistas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nuvoco Vistas hat am 13.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 4,47 INR gegenüber 3,73 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nuvoco Vistas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,29 Milliarden INR im Vergleich zu 28,73 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at