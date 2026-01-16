Nuvoco Vistas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nuvoco Vistas hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,38 INR. Im letzten Jahr hatte Nuvoco Vistas einen Gewinn von -1,720 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,01 Milliarden INR – ein Plus von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nuvoco Vistas 24,09 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,58 INR sowie einen Umsatz von 27,26 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at