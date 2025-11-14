Nuwellis: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nuwellis hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nuwellis noch ein Gewinn pro Aktie von 73,08 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nuwellis mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,33 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at