Nuwellis Aktie
WKN DE: A3CNUS / ISIN: US67113Y1082
|
12.11.2025 14:26:42
Nuwellis, Inc. Profit Declines In Q3
(RTTNews) - Nuwellis, Inc. (NUWE) announced earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $0.469 million, or $0.56 per share. This compares with $2.35 million, or $73.23 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.4% to $2.21 million from $2.36 million last year.
Nuwellis, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.469 Mln. vs. $2.35 Mln. last year. -EPS: $0.56 vs. $73.23 last year. -Revenue: $2.21 Mln vs. $2.36 Mln last year.
