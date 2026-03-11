|
Nuwellis präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nuwellis lud am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nuwellis -18,480 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 2,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 25,390 USD beziffert. Im Vorjahr waren -353,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Nuwellis mit einem Umsatz von insgesamt 8,27 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,74 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -5,38 Prozent verringert.
