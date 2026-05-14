Nuwellis: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nuwellis hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -2,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -28,980 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at