Nuzee gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nuzee hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nuzee ein Ergebnis je Aktie von -0,920 USD vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 83,78 Prozent auf 0,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at