NV Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NV Gold hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at