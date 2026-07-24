NVE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NVE präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 80,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVE einen Umsatz von 6,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at