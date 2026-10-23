NVE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NVE veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NVE im vergangenen Quartal 5,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVE 6,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at